​Le témoignage glaçant d’Alyssa Milano sur le Covid

En révélant qu’elle avait souffert du Covid-19, Alyssa Milano a décidé de démolir tous les clichés autour de cette maladie encore trop mal connue. Seulement voilà, tout récemment, la comédienne a dû faire face aux critiques vicieuses d’un internaute. Pas de quoi la décontenancer pour autant...

Tom Hanks et son épouse avaient été les premiers à communiquer autour de la terrible pandémie, faisant partie des premières victimes célèbres du Covid-19. Depuis, de nombreuses autres personnalités ont elles aussi été atteintes du virus. C’est le cas d’Alyssa Milano qui, le 5 août dernier, a tenu à s’exprimer sur le sujet. Pour ce faire, et sensibiliser les consciences, l’actrice emblématique de la série Charmed a livré un témoignage glaçant sur cette expérience traumatisante. « Tout faisait mal. Perte d'odeur. J'avais l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. J'étais confuse. Fièvre légère. Et les maux de tête étaient horribles. J'avais essentiellement tous les symptômes du virus», avait-elle ainsi écrit sur les réseaux sociaux.

Quelques jours plus tard, c’est sur Twitter qu’Alyssa Milano avait ensuite prouvé à quel point la maladie pouvait être dévastatrice. Sur des photos postées sur Twitter, l’actrice de 47 ans apparaissait perfusée sur un lit d’hôpital, expliquant qu’elle avait préféré se rendre aux urgences après avoir ressenti «un poids sur la poitrine». Et ce n’est pas tout.

Désireuse d’opérer une véritable campagne de sensibilisation auprès de tous ceux qui ne prendraient pas cette maladie au sérieux, Alyssa Milano ne cesse de communiquer autour du sujet. Dimanche 9 août, elle a ainsi posté une vidéo sur laquelle elle révèle une conséquence rare du coronavirus, dont elle est malheureusement victime : la perte de ses cheveux. Une vidéo qui a beaucoup fait réagir, mais qui a aussi - et malheureusement - inspiré les remarques acerbes d’une internaute. «Ce sont des extensions de cheveux. Ce ne sont pas de vrais cheveux, je le sais parce que j'ai de longs cheveux naturels. Elle a juste brossé une partie d'une extension », peut-on ainsi lire dans les commentaires. Et Alyssa Milano de rétorquer, sans prendre de pincettes : « Va te faire f*****. Je n'ai pas d'extensions de cheveux. »

Pour conclure, l’interprète de Phoebe Halliwell a imploré ses détracteurs de se comporter comme des « êtres humains ». Ce n’est pas encore gagné, hélas…