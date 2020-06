L’aide médicale marocaine envoyée à la Guinée-Bissau témoigne des "excellentes relations d'amitié et de solidarité" avec le Maroc, a souligné le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, remerciant S.M le Roi Mohammed VI pour cette importante initiative.

Ce geste Royal démontre également "les liens solides qui lient et unissent les deux peuples frères", affirme dans un communiqué de la présidence bissau-guinéenne rendu public lundi, Umaro Sissoco Embaló, dont le pays a bénéficié d’une aide médicale envoyée dans le cadre d'un ensemble d’aides accordées, sur Hautes instructions du Souverain à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

"C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à Votre Majesté pour vous remercier du don de santé envoyé au peuple bissau-guinéen en cette période très difficile où le monde entier est engagé contre le Covid-19, et dont les armes pour le combattre sont les mesures sanitaires adéquates, l'éloignement social, la protection individuelle, le confinement, mais surtout la solidarité entre les peuples", affirme le chef de l’Etat bissau-guinéen.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée, lundi à l’aéroport de Bissau, par la ministre d'Etat auprès du Président de la République, haut-commissaire pour la lutte contre le Covid-19, Magda Robalo, en présence notamment du chargé de l’antenne diplomatique du Maroc en Guinée-Bissau, Babana El Alaoui Mohamed Salah, ainsi que de dignitaires religieux et représentants de la section locale de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

S’inscrivant en droite ligne de la politique africaine du Maroc et de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains frères, l’Initiative Royale reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de Covid-19.

L’aide qui vise à accompagner l’effort consenti par la Guinée-Bissau pour faire face à la pandémie du coronavirus, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu’un lot de médicaments.

Il s’agit notamment d’un important lot de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et d’azithromycine.