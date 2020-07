​Le championnat D2 pour rouvrir les débats

Après une longue interruption qui a duré un peu plus de quatre mois, le football reprendra ses droits au Maroc. Et le bal sera ouvert, ce dimanche à partir de 17 heures, par la Botola Pro 2 avec la programmation de la 23ème manche qui sera amputée de la rencontre MAS-ASS reportée jusqu’à mercredi prochain en raison des cas de Covid-19 détectés dans le club fassi.

En attendant la sortie du Moghreb de Fès qui s’est vu retirer deux points pour se retrouver deuxième du classement (37 pts), les regards seront braqués sur le SCCM qui aura à donner le ton, au stade Bachir à Mohammedia à huis clos, comme d’ailleurs l’ensemble des matches, à l’IZK.

Les Fédalis qui occupent la pole position avec 39 unités au compteur auront à cœur de conserver cet élan, en vue de franchir la barre des 40 points et se rapprocher davantage de leur seul et unique objectif : l’accession à la cour des grands.

Le Grand stade de Marrakech sera le théâtre d’une confrontation entre deux formations aux ambitions diamétralement opposées : un Kawkab (14ème avec 24 pts), mal en point qui reprend la compétition alors que ses joueurs ont observé récemment une grève, et un Racing de Casablanca (3ème avec 35 pts), décidé à jouer à fond ses chances dans la course à la montée.

Autre équipe qui aspire à rester aux aguets du trio du haut du tableau est la Jeunesse Salmie qui aura à défier au stade Roches Noires à Casablanca le TAS, club dont les performances fonctionnent en dents de scie.

Quant au bon dernier, le Chabab Rif d’Al Hoceima, il n’aura d’autre option que la victoire en accueillant le Wydad de Fès, en quête de points pour fuir le plus tôt possible la zone de relégation. Même contexte pour le match qui mettra aux prises l’Union de Sidi Kacem (15ème avec 20 pts), avant-dernière, et la Jeunesse de Benguerir (13ème avec 25 pts) dont les commandes techniques ont été confiées désormais à Hafid Abdessadek qui a succédé à Mourad Falah qui a jeté l’éponge suite aux multiples problèmes qui secouent le club qui n’a pas hésité à demander l’aide financière de ses supporteurs. Le match devant opposer le WST (12ème avec 26 pts) au KAC (11ème avec 27 pts) est à placer sous le signe de l’équilibre, tout comme d’ailleurs la rencontre qui mettra aux prises l’Olympique Dcheira (5ème avec 31 pts) et le Chabab Atlas Khénifra (6ème avec 30 pts).

Il convient de signaler qu’après la D2 dont l’ultime manche est prévue pour le 13 septembre prochain, le championnat Pro 1 sera de retour dès ce lundi avec la tenue en premier lieu des matches de la mise à jour et un certain DHJ-Raja. A propos de cette confrontation, le Difaâ avait interjeté appel après le jugement rendu par la Commission de discipline et de fair-play de la FRMF consistant à faire rejouer cette rencontre de la 9ème journée de la Botola. D’après des sources bien informées, l’appel devrait confirmer le premier jugement.