​Le Youssoufia de Berrechid enfonce l’OCK

Le Youssoufia de Berrechid s'est imposé, mardi soir, face à l'Olympique de Khouribga (1-0) en match comptant pour la 25è journée de la Botola Pro D1.

Les locaux ont ouvert le score dès les premières minutes sur un but de Said Grada (8è), qui était suffisant pour remporter les trois points du match.

Au terme de cette rencontre, le CAYB se hisse à la 9è position ex aequo avec l'OCS (29 pts), tandis que l'OCK stagne à la 14è position (23 pts).

Cinq matches, pour le compte de la même journée de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure, à savoir RSB-AS FAR, IRT-RCAZ, WAC-Raja, FUS-OCS et RCOZ-HUSA.

A propos de l’ajournement du match FUS-OCS, la Ligue nationale de football professionnel a indiqué dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football que ce report intervient suite aux résultats du dernier test médical de la COVID-19 réalisé par le FUS qui ont démontré la contamination de plusieurs joueurs et par conséquent l’application de mesures préventives pour lutter contre la propagation de cette pandémie.

Il s'agit en effet de dix joueurs et trois membres du staff du FUS qui ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a précisé le club sur son site internet.

"Conformément aux mesures sanitaires approuvées par les autorités compétentes, les cas positifs ainsi que l'ensemble des joueurs et des membres du staff seront placés en confinement", a souligné le FUS, ajoutant qu’un nouveau test sera réalisé dans les prochains jours.

Le club rappelle au public sportif et à tous les Marocains la nécessité de respecter les mesures de prévention approuvées par les autorités sanitaires compétentes.

En plus du match CAYB-OCK, la 25ème journée du championnat compte deux autres confrontations. La première devait opposer hier le Difaâ Hassani d’El Jadida au Moghreb de Tétouan, tandis que la seconde devrait mettre aux prises ce soir à partir de 20 heures le Mouloudia d’Oujda au Raja de Béni Mellal.

Un match entre deux clubs aux ambitions complètement à l’opposé. Une formation oujdie qui aspire à terminer le concours aux avant-postes dans l’espoir de décrocher une participation africaine et une équipe mellalie qui s’achemine tout droit vers un retour à la seconde division.