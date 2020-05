​Le Raja reverse 1,141 MDH au profit du Fonds spécial

Le Raja de Casablanca, l'un des plus grands clubs du football national, a annoncé avoir injecté la somme de 1.141.900 dirhams dans le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI.

Cette contribution a été collectée grâce aux dons de l'ensemble des composantes du Raja, dont les membres du bureau dirigeant, d'anciens présidents, des adhérents, les staffs technique et médical, les joueurs et les supporters, souligne le club sur sa page Facebook, précisant que la totalité du montant a été reversée au compte bancaire dédié.

Cette action s'inscrit dans le sillage de l'élan de solidarité nationale face à la pandémie, relève le Raja, qui exprime sa gratitude à tous ceux qui ont participé à cette mobilisation, particulièrement les nombreux fans qui ont acquis les tickets du match virtuel contre le Covid-19.

Mettant à profit leur grande popularité, les deux mastodontes du football marocain, le Raja et le Wydad de Casablanca, se sont joints, dès l'éclatement de la crise sanitaire, aux efforts de sensibilisation des citoyens quant au respect des consignes des autorités compétentes et à l'adoption des gestes barrières pour se prémunir contre la maladie.

Les deux éternels rivaux ont également lancé plusieurs initiatives de solidarité, notamment la vente en ligne de dizaines de milliers de tickets dans le cadre de matches virtuels contre le Covid-19.