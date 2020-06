​Le Raja retrouve le chemin des entraînements

Le Raja de Casablanca vit au rythme d'une forte mobilisation en vue de la reprise de la Botola Pro de football, prévue le 24 juillet prochain, et des compétitions africaine et arabe, suspendues à cause de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Mettant à profit l'entrée en vigueur de la deuxième phase du déconfinement progressif, les joueurs du club casablancais ont repris le chemin des entraînements, la semaine dernière, au complexe "Oasis", avec les absences remarquées des Congolais Ben Malango et Fabrice Ngoma bloqués à Kinshasa, où ils suivent un programme spécifique à distance chapeauté par le coach Jamal Sellami.

Les séances d'entraînement, qui ont redémarré le 25 juin, obéissent au protocole de prévention défini par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), qui s'est inspirée des consignes sanitaires fixées par les autorités publiques dans le combat contre la diffusion du virus.

Ainsi, tous les membres du club ont subi des tests de dépistage qui se sont révélés négatifs. Durant 10 jours, les entraînements s'effectuent en petits groupes de 5 avec un maximum de 10 joueurs sur le terrain, en application dudit protocole. Au terme de cette période, l'équipe pourra reprendre les séances collectives pour 20 jours.

Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole du Raja, Said Wahbi, a indiqué que le club a accueilli avec satisfaction la décision de la reprise de la Botola Pro, soulignant que cette mesure, rendue possible par la maîtrise de la situation épidémiologique dans le pays, est une source de grand soulagement pour le football national.

Il a salué les efforts consentis et la réactivité de la FRMF durant toutes les phases de la crise sanitaire, à commencer par la programmation des matchs à huis clos, en passant par la suspension totale de la compétition pour arriver à la décision de la reprise immédiatement après l'annonce de l'allègement du confinement.

Le porte-parole a mis en avant l'importance du protocole sanitaire de la FRMF, mis au point par un panel de cadres techniques et médicaux ayant accordé la priorité à la préservation de la santé des joueurs et de l'ensemble des intervenants dans la compétition.

Le Raja de Casablanca "adhère pleinement" à ce protocole et le président Jawad Ziyat "veille en personne à l'application à la lettre de la deuxième phase du déconfinement progressif au sein du club", a-t-il dit.

Dans un message adressé aux supporters des Verts, Said Wahbi a affirmé que le club "est entre de bonnes mains pour demeurer constamment au sommet du football national à tous les égards", faisant part "d'efforts inlassables pour réussir la transformation du club en une société sportive exemplaire gérée de manière rationnelle et professionnelle".

Le Raja de Casablanca occupe provisoirement la 6ème place du championnat avec 28 points, mais compte 5 matches en retard accumulés suite à son engagement en Ligue des champions de la CAF et en Coupe Mohammed VI des clubs arabes.

En vertu des dates annoncées par la FRMF, les rencontres de mise à jour seront disputées entre le 24 juillet et le 8 août prochain, tandis que le reste du championnat se déroulera entre le 12 août et le 13 septembre.