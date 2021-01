​Le Parlement guatémaltèque salue la décision US de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Parlement du Guatemala a salué la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son Sahara. "Le Congrès de la République du Guatemala accueille avec satisfaction la décision des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara, annoncée le 10 décembre 2020", indique l'institution législative monocamérale dans un communiqué. Le congrès guatémaltèque a qualifié de "très positive" la décision de rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume et Israël, estimant qu’il s’agit d’une "étape importante" dans le processus du renforcement de la stabilité dans la région. Rappelant que le Guatemala et le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entretiennent des relations "fructueuses et renforcées, basées sur le respect mutuel et la coopération", le Parlement guatémaltèque a salué les efforts déployés par le Royaume pour le développement de ses provinces du Sud. Le Maroc a consenti de grands efforts pour contribuer au développement de plusieurs pays du continent, a-t-il relevé, se félicitant de l’implication du Royaume dans la promotion de la coexistence pacifique, de la tolérance, de l'inclusion et du respect des différences ethniques, culturelles et religieuses. Par ailleurs, le Congrès de la République du Guatemala a exprimé son soutien aux actions légitimes du Maroc dans la zone d’El Guerguarat pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes, menées dans le parfait respect de la légalité internationale, réitérant le soutien du Guatemala aux efforts visant à parvenir à une "solution politique" au conflit du Sahara dans le cadre de la proposition d'autonomie sous souveraineté du Maroc.