​Le Onze type de Ouaddou

L’ancien international Abdeslam Ouaddou a proposé sur Twitter son Onze type du Maroc de tous les temps, lit-on sur le portail Africatopsport.

Gardien de but : Badou Zaki

Défenseurs : Achraf Hakimi, Mehdi Benatia, Noureddine Naybet et Abdelkrim El Hadrioui.

Milieux de terrain : Mustapha Hadji, Mohamed Timoumi et Aziz Bouderbala.

Attaquants : Ahmed Faras et Larbi Ben Barek à qui il donne le brassard de capitaine.

Réservistes : Youssef Hadji, Salaheddine Bassir, Hakimp Ziyech, entre autres.