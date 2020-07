​Le Onze national conserve sa 43ème place au classement FIFA

La sélection nationale de football a conservé sa 43è place dans le classement mondial pour le mois de juillet, publié jeudi par la FIFA sur son site internet.

Avec un total de 1.456 points, les Lions de l'Atlas occupent toujours la cinquième place au niveau continental, devancés par le Sénégal (1er/1.555 pts), la Tunisie (2è/1.506 pts), le Nigeria (3è/1.493 pts) et l'Algérie (4è, 1.482 pts).

Ce classement FIFA n'a logiquement connu aucun changement notable, les matchs internationaux n'ayant pas été disputés en raison de la pandémie de coronavirus. Au sommet de la hiérarchie, la Belgique (1.765 pts) conserve ainsi son fauteuil de leader, talonnée par la France (1.733 pts) et le Brésil (1.712).

L’Angleterre, l’Uruguay, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le Top 10, dans l'ordre.

Le prochain classement mondial sera publié le 17 septembre 2020.