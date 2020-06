​Le Maroc plaide pour une mobilisation accrue contre les actes de violence de Daech en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a participé, jeudi, à la réunion ministérielle du Groupe restreint de la Coalition anti-Daech.

La réunion, co-présidée par le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo et le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a connu la participation de 30 pays.

Dans son intervention, Nasser Bourita a attiré l’attention sur le fait que Daech cherche à tirer profit de la situation créée par la pandémie de coronavirus, pour tenter d’orchestrer son retour, en intensifiant des actes de violence observés dans plusieurs régions du monde, y compris au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Dans ce sens, le ministre a appelé à redoubler d’efforts pour assurer la défaite globale et durable de ce groupe terroriste, en le privant à la fois du temps, de l'espace et des ressources nécessaires au soutien de ses actions violentes.

Nasser Bourita a particulièrement souligné l’importance d’endiguer la menace terroriste en l’Afrique, relevant, à cet égard, que les efforts collectifs de la coalition ont permis d’anéantir l’ambition territoriale de Daech au Moyen-Orient.

Tout en partageant avec les membres de la coalition l'évaluation que le Maroc fait de la situation sur le continent africain au cours des derniers mois, le responsable a indiqué, notamment, que les combattants terroristes affiliés à Daech en Afrique utilisent des armes sophistiquées dont des drones, et nourrissent l’ambition de contrôler des communautés locales, tout en s’employant à attirer des combattants d’autres branches terroristes.

Il a précisé, également, que les terroristes affiliés à Daech en Afrique étaient estimés à environ 6.000 combattants et que le continent connaissait, aujourd’hui, une forte augmentation des attentats en Afrique centrale et au Sahel.

En renouvelant le plaidoyer du Maroc pour une plus grande attention sur l'évolution de la dynamique terroriste en Afrique, Nasser Bourita a appelé à mobiliser davantage de soutien aux efforts des Etats africains et à leurs mécanismes sous-régionaux de lutte contre le terrorisme.

A cet égard, le ministre a rappelé les conclusions issues des concertations tenues lors de la session régionale sur la menace de Daech en Afrique, tenue à Skhirat, en juin 2018.

La réunion ministérielle du groupe restreint de la Coalition anti-Daech a été sanctionnée par l'adoption d'une Déclaration ministérielle réaffirmant, notamment, l’engagement des membres à coopérer dans tous les domaines d’action de la Coalition, afin d’assurer une défaite globale et durable de Daech.

Cette rencontre intervient après plusieurs concertations antérieures, tenues notamment à Paris en juin 2015, à Rome en février 2016, à New York en septembre 2017, à Bruxelles en juillet 2018 et à Washington en novembre 2019.