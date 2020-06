​Le HUSA confirme son inscription au registre de commerce

Le comité du Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) vient de recevoir, de façon officielle, son inscription au registre de commerce.

Ainsi, le Hassania a créé sa société à l'instar de plusieurs clubs de football marocains, a indiqué l'équipe dans un communiqué, se félicitant de ce "pas historique et décisif vers le professionnalisme".

De même, le comité a adressé ses plus chaleureuses félicitations au public soussi et à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de cette importante étape dans l’histoire du club.

Conformément aux dispositions de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et au sport, le HUSA s’est inscrit dans le processus de sa transformation en société anonyme sportive (SAS), a indiqué le président du club, Habib Sidinou.

Cette procédure est à même de promouvoir le football et la botola nationale, aussi bien pour le Hassania que pour les autres clubs qui ont créé leur SAS ou qui attendent l’obtention de l’immatriculation au registre de commerce, a-t-il relevé.

Le HUSA veillera à augmenter le capital de la SAS et à attirer davantage d'investisseurs qui pourront contribuer à hauteur de 66 % au capital de la Société, ce qui permettra de hisser à un niveau supérieur le football national, a conclu M. Sidinou.