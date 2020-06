​Le Covid-19 déserte 75 prisons

Soixante-quinze établissements pénitentiaires sont désormais indemnes du nouveau coronavirus, tant chez les détenus que parmi les fonctionnaires, a annoncé, vendredi, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.

Pour la prison locale "Tanger 1", la DGAPR affirme que 48 des 66 détenus déclarés contaminés ont complètement guéri, tandis que 14 détenus sont en quarantaine en attendant les résultats des tests qu'ils ont subis, et ce après avoir terminé le protocole de traitement.

Un seul cas est toujours sous traitement, alors que deux détenus sont décédés et deux autres ont été libérés, précise la Délégation.

Elle note que 15 fonctionnaires parmi les 26 contaminés se sont rétablis, alors que 11 se trouvent encore en quarantaine.