​Lamia Boumehdi : un exploit amplement mérité

L'ancienne internationale marocaine Lamia Boumehdi a indiqué que la qualification de la sélection féminine marocaine, jeudi, en 8es de finale de la Coupe du monde, après avoir battu la Colombie (1-0), est un exploit amplement mérité.

Dans une déclaration à la MAP, l'ancienne joueuse a noté que cet exploit, le premier du genre dans le monde arabe, n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail de longue haleine qui a duré des années. A cela s'ajoutent, poursuit- elle, les conditions favorables assurées par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) au profit des joueuses, dans le but de donner un plus grand rayonnement au football féminin national.

Boumehdi, aux commandes auparavant de l'équipe nationale marocaine des moins de 17 et de 20 ans, ayant remporté la médaille de bronze aux Jeux africains organisés au Maroc, a relevé que ce qui a été accompli, à ce jour, au niveau du football national, témoigne de la réussite de la stratégie adoptée par la FRMF, rappelant dans ce sens la présence de huit joueuses, qui figuraient dans l'équipe nationale marocaine (U20), dans les rangs de l'équipe nationale marocaine qui s’est qualifiée en 8es de finale du Mondial (Australie – Nouvelle-Zélande 2023).

Et d’ajouter que l’exploit des Lionnes de l'Atlas devrait inéluctablement les motiver pour donner le meilleur d’elles-mêmes lors des prochaines compétitions et joutes internationales, mettant en exergue leurs compétences et leurs capacités techniques, physiques et mentales.



L'actuelle coach de l'équipe congolaise du TP Mazembe, ajoute que l'essor que connaît actuellement le football féminin devrait inciter les filles à s'impliquer dans ce grand projet et changer la perception de certains parents envers ce sport comme discipline masculine par excellence.

Elle a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de consolider ces acquis et de continuer le travail pour assurer la présence en permanence du football féminin dans les différentes éditions de la Coupe du monde, et caresser le rêve de remporter le titre suprême.