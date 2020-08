​La rencontre de Michael Youn avec Booba a tourné au fiasco...

Michael Youn a tout essayé dans sa carrière ou presque. Animateur, humoriste, comédien, réalisateur et même chanteur. D'abord avec les Bratisla Boys, il réalise la meilleure vente de 2002 avec un morceau, Stach Stach, écoulé à plus d'1,2 million d'exemplaires.

Puis il a pris les traits de Fatal Bazooka. Son premier single Fous ta cagoule, inspiré d'un sketch du Morning Live, est alors numéro 1 des ventes de singles en France et vend 500.000 singles. Même succès pour le second titre : Mauvaise foi nocturne - feat Vitoo (alias Pascal Obispo), parodie du titre de Diam's Confession nocturne en collaboration avec Vitaa. Suivront, par la suite, Trankillement, Parle à ma main avec la participation de Yelle et enfin Ce matin va être une pure soirée avec Big Ali, PZK et Dogg soso.

Dans une vidéo diffusée récemment par Konbini, la star a parlé de Fatal. "Si ça marchait bien, c'est parce que je l'ai fait amoureusement. Parce que je suis fan de rap, de Wu-Tang Clan, d'Eminem, de Busta Rhymes. Et Fatal c'est un mec qui a digéré tout ça et qui essaye de faire la même chose mais de façon un peu rigolote", a-t-il confié avant de révéler s'être inspiré d'un célèbre rappeur français pour créer son personnage en la personne de Booba.

"C'est la principale inspiration", a poursuivi celui qui a remporté le Grand prix du Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier pour son film, Divorce Club. Mais l'interprète de Caramel n'a pas apprécié "cette délicate attention". "Un jour, je l'ai rencontré en sortant de Skyrock. Je croise Booba, j'essaye de déconner avec lui, et j'ai vu qu'il n'était pas en mode... Il a compris que c'était ma principale source d'inspiration et ça ne l'a pas trop fait kiffer", a indiqué Michael Youn au sujet du roi des clashs dans le rap game. "Il n'y a pas eu d'octogone, c'est dommage d'ailleurs !", a-t-il conclu avec humour.