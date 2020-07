​La double consécration de Youssef El Arabi : Buteur et champion de Grèce

Après Hakim Ziyech, Nousseir Mezraoui et Zakaria Labied, sacrés champions de Hollande avec l’Ajax, dimanche, c’était au tour de Youssef El Arabi de décrocher le titre de champion de Grèce avec le club de l’Olympiacos.

Si pour les trois amstellodamois la consécration avait un goût de l’inachevé du fait que l’Eredivisie a été interrompue à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, pour Youssef El Arabi, il s’agit d’un titre gagné haut la main et où il y est pour beaucoup.

L’international marocain a clos sa saison en beauté, avec un but à la clé contre l’AEK Athènes, match remporté d’ailleurs par l’Olympiacos sur le score de 3 à 0. Youssef El Arabi termine buteur du championnat grec avec 20 réalisations, sachant que dans les compétitions européennes, il avait inscrit sept bus dont cinq en Ligue des champions et deux en Europa League. Une C2 dans laquelle l’Olympiacos est toujours en course pour affronter en huitième de finale, le 6 août prochain, le club anglais de Wolverhampton qui compte dans ses rangs le défenseur marocain, Roman Saiss.

Pour son avenir, si certains sites spécialisés l’annoncent un peu partout, particulièrement en Ligue 1, les dirigeants de l’Olympiacos le Pirée ne sont pas emballés à l’idée de céder leur coqueluche au mieux disant alors que son contrat court jusqu’en juin 2021.

Après avoir porté les couleurs de clubs de standing moyen, Caen en Ligue 1 de 2008 à 2011 et Granada en Liga de 2012 à 2016, Youssef El Arabi a dû apparemment trouver son compte du côté de l’Olympiacos le Pirée, un gros calibre du football grec et un abonné des épreuves européennes.

Bref, la saison 2019-2020 est une réussite pour Youssef El Arabi qui a retrouvé la compétition au niveau du Vieux Continent, après trois saisons passées du côté du championnat qatari au sein d’Al Duhail AC, club avec lequel il avait inscrit 103 buts en 89 matches disputés.

Ses performances avec l’Olympiacos ne devaient en aucun cas passer inaperçues aux yeux du sélectionneur national, Vahid Hallilodzic, qui a fait appel de nouveau à ses services après une absence de quatre années, depuis la double confrontation en mars 2016 contre le Cap-Vert, match où il était buteur à l’aller (0-1) et auteur d’un doublé au retour (2-0).

A 33 ans, Youssef El Arabi nourrit l’espoir légitime de réussir son come-back en sélection à qui se présentent deux échéances majeures : la CAN 2021 décalée à 2022 au Cameroun et le Mondial 2022 au Qatar. Sauf qu’il aura à batailler dur comme un bleu puisqu’une place de titulaire dans l’EN version Hallilodzic n’est pas gagnée d’avance et la concurrence pour le poste de fer de lance promet d’être acharnée avec un certain Youssef En Nseyri, réserviste, certes, au FC Sévillle, mais pas pour longtemps au vu de ce qu’il produit. Et c’est tant mieux pour le Onze national.