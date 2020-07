​La Ligue de football anglaise va enquêter sur le dépôt de bilan de Wigan

La Ligue de football anglaise (EFL) a annoncé mardi qu'elle allait enquêter sur les conditions dans lesquelles le club de Wigan (D2) a déposé le bilan, une mesure motivée par la crise liée au Covid-19, selon son propriétaire chinois Au Yeung Wai Kay.

Alors que les rumeurs se sont multipliées sur des motivations plus ou moins légales derrière cette décision, M. Au Yeung avait publié un peu plus tôt un communiqué pour se défendre.

"Nous avons acheté Wigan Athletic avec les meilleures intentions: créer une équipe qui ferait remonter le club en Premier League", a assuré M. Au Yeung dans un communiqué.

Mais la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a "sapé notre capacité à financer" le club et "nous avons pris la décision difficile de déposer le bilan pour assurer sa survie".

Cette décision avait surpris dans la mesure où M. Au Yeung et sa société NFL, basée à Hong Kong, venaient tout juste de racheter le club à "International Entertainment Corporation" (IEC) - entreprise cotée en bourse à Hong Kong mais dont le siège est aux Îles Caïman -, détenue par Stanley Choi, un joueur de poker professionnel.

"Il y a clairement un nombre important de questions sans réponse qui requièrent qu'on leur prête attention d'urgence", a écrit l'EFL dans son communiqué.

L'EFL a salué la décision des administrateurs du club de "lancer une enquête pour déterminer ce qui a conduit le club à déposer le bilan quelques semaines à peine après la prise de contrôle par NFL" et la Ligue "va mener un exercice similaire".

"Si une quelconque violation des règlements du football ou du droit des sociétés était découverte, des mesures seront prises par la Ligue ou pas la juridiction compétente", avertit l'EFL.

La Ligue est même allée jusqu'à remettre en cause la version avancée par M. Au Yeung, rappelant que ce dernier avait dû apporter en mai les preuves de sa capacité à financer le club avant de recevoir le feu vert pour le racheter, alors que la crise battait déjà son plein.

Le rôle de l'ancien propriétaire, Stanley Choi, doit ainsi être clarifié.

Fin mai, lors de l'annonce de la vente du club, M. Choi figurait comme actionnaire majoritaire de NFL, et ce n'est que le 24 juin, quand la vente a été concrétisée, qu'Au Yeung Wai Kay a été présenté comme détenteur de 75% des parts.

Les rumeurs étaient reparties de plus belle quand avait été publiée une vidéo de Rick Parry, le président de l'EFL, filmé à son insu, évoquant "des rumeurs sur un pari aux Philippines sur une descente du club (en D3)".

Or, le dépôt de bilan entraîne un retrait automatique de douze points, ce qui, en l'état actuel du classement, ferait passer Wigan de 16e en Championship à dernier et relégable en League One.

Le club a fait appel des 12 points de pénalité qui le menacent.

Mais ses chances d'obtenir une inflexion sont minimes, puisque jamais cette sanction n'a été retirée et les cas de "force majeure" pour l'obtenir sont de l'ordre du conflit armé ou des catastrophes climatiques.

Les administrateurs ont cependant fait part de plusieurs manifestations d'intérêt pour une reprise du club. Ian Lenagan, propriétaire de l'équipe de rugby à XIII de Wigan, les Warriors, a annoncé qu'il essayait de mettre sur pied une offre de reprise.