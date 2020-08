​La DTN désigne 48 responsables techniques des ligues régionales

La Direction technique nationale (DTN) a désigné quarante-huit responsables techniques parmi les cadres marocains au sein des ligues régionales de football, indique mardi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La désignation de ces responsables, qui intervient à l'issue de plusieurs examens, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle structure de développement du football national, précise le communiqué publié sur le site Internet de la FRMF.

Ainsi et au niveau de la Ligue du Nord, la DTN a désigné Omar Raiss (formation des entraîneurs), M. Hakim Daoudi (développement des joueurs), M. Hakim Ben Saddik (grassroots football) et Mohamed Bentaleb (football féminin). Au niveau de la Ligue du Grand Casablanca, Salah Moutib sera chargé de la formation des entraîneurs, Khalid Bellagha du développement des joueurs, M. Youssef Anis du grassroots football et Anass Joudar s'occupera du football féminin, ajoute la même source.

Concernant la Ligue Meknès-Tafilalet, Abdelhay Lammini sera chargé de la formation des entraîneurs, Imad El Maaroufi du développement des joueurs, Mhamed Abouali du grassroots football et Fadoua Chernane du football féminin. D'autre part, la DTN a désigné au niveau de la Ligue du Centre Nord, Mohamed Dakhouch (formation des entraîneurs), Mouloud Mouddakar (développement des joueurs), Mohamed Sakrani (grassroots football) et Ali Hmaidat (football féminin).

Mustapha Aizane, Mohamed Ijjay, Moulay Hachem El Ghorf et Aziz Toumzine ont été choisis pour s'occuper, respectivement, de la formation des entraîneurs, du développement des joueurs, du grassroots football et du football féminin au niveau de la ligue de Tadla. Au niveau de la ligue Abda-Doukkala, Redouane Jamal Eddine sera chargé de la formation des entraîneurs, Karim Jallal du développement des joueurs, Mohamed Lansri du grassroots football et Zineb El Barouri du football féminin.

La DTN a, également, désigné au niveau de la Ligue du Souss, Ahmed Fardadi (formation des entraîneurs), Mbarek Gadani (développement des joueurs), Rachid Azzam (grassroots football) et Abdelouahed Aboulfaraj (football féminin). Au niveau de la Ligue du Sud, la DTN a désigné Abderazzak El Amrani, Azzedine Bennis, Mahjoub Taouti et Nadia Jilaidi qui seront chargés, respectivement, de la formation des entraîneurs, du développement des joueurs, du grassroots football et du football féminin.

La Ligue du Gharb a connu la désignation de Khalid El Mouahid (formation des entraîneurs), Lhassan Moumen (développement des joueurs), Lahcen Lahouideg (grassroots football) et Karim Msitta (football féminin). Au niveau de la Ligue de l’Oriental, Mustapha Radi sera à la tête de la formation des entraîneurs, Abdennasr Lakhayali du développement des joueurs, Rachid Neqrouz du grassroots football et Ibrahim El Ouartassi du football féminin.

La DTN a aussi désigné El Mami Semlali (formation des entraîneurs), M. Abdellah Asnam (développement des joueurs), Dahi Sghayer (grassroots football) et Abderahim Haissoune (football féminin) pour la Ligue du Guelmim-Oued Noun. Concernant la Ligue du Sahara, El Mami Semlali sera chargé de la formation des entraîneurs, Laaroussi Erroukaa du développement des joueurs, Lamhir Sidi Alouat du grassroots football et Sidi Mohamed Said El Joummani du football féminin.