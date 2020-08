​La Confédération africaine diffuse des formations d'arbitrage en ligne

Dans un contexte mondial marqué par des restrictions sur les activités et programmes en présentiel en raison de la pandémie de COVID-19, le département d'arbitrage de la CAF a programmé une série de cours en ligne afin d'accompagner le développement et la formation des officiels de match pendant cette période.

Malgré le report des compétitions majeures, le département d'arbitrage et le panel technique d'experts ont décidé de maintenir leur calendrier de formations approuvé en début d'année avec l'option de séminaires virtuels pour suivre les progrès des officiels de match et les préparer pour les futures compétitions.

« L'impact de la COVID-19 a été énorme sur tous les acteurs clés du jeu, y compris les officiels de match. Compte tenu des restrictions actuelles, il était très important d'envisager des moyens alternatifs de poursuivre nos activités pour les arbitres et les arbitres assistants, et l'option la plus applicable pour assurer la participation collective était en ligne.

« Les cours en ligne seront intensifs tout comme les séminaires réguliers en présentiel. Il ne manquera que les tests de fitness habituels des participants. Cependant, nous avons déployé une technique avec l'aide des appareils GPS et le soutien des instructeurs locaux pour surveiller la condition physique des participants », a déclaré le directeur de l'arbitrage de la CAF, Eddy Maillet.

Cinq cours ont été programmés entre le 22 août et le 5 octobre 2020 pour lesquels chaque session regroupera entre 40 et 60 participants.

Cours jeunes talents - du 22 au 26 août 2020

Cours technique d'instructeurs VAR - du 27 au 31 août 2020

Elite A (Hommes) - du 31 août au 4 septembre 2020

Elite B (Hommes & Femmes) - du 14 au 18 septembre 2020

Elite A (Femmes) - du 1er au 5 octobre 2020

Au rang des thèmes à discuter, il faut citer les nouveaux concepts d'arbitrage, les amendements aux lois du jeu, les fautes de main, les arbitres assistants vidéo (VAR), les analyses de match et vidéo, la règle du hors-jeu, les incidents dans la surface de réparation et les fautes tactiques, sous la supervision d'instructeurs chevronnés, à savoir Celestin Ntagungira (Rwanda), Jerome Damon (Afrique du Sud), An Yan Lim Kee Chong (Maurice), Malang Diedhiou (Sénégal), Noumandiez Doue (Côte d'Ivoire), Tempa Ndah (Bénin), Hadqa Yahya (Maroc) et Neji Jouini (Tunisie).