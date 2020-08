​La 22ème journée de la Botola au conditionnel

En principe, la Botola Pro 1 devrait poursuivre son bonhomme de chemin avec la tenue en cette fin de semaine des rencontres comptant pour la 22ème journée. Pourquoi en principe ? Parce que d’ici là, il devait y avoir jeudi une réunion du comité directeur de la FRMF. Une information laconique diffusée sur la page officielle de la Fédération indique que cette réunion verra la présence des membres de la Ligue nationale du football féminin et de celle du football diversifié où il sera question d’évaluer la reprise de l’activité footballistique.

Une reprise difficile dans ce contexte de pandémie avec chaque jour qui apporte, hélas, son lot de cas positifs au Covid-19, ce qui a affecté le déroulement des deux concours phares du championnat national. Aussitôt repris, aussitôt l’on a commencé à compter les matches en retard auxquels il ne serait pas facile de trouver des dates dans un espace temporel réduit, du moment où la page de l’exercice 2019-2020 devrait être tournée à la mi-septembre prochain.

Bref, si journée il y a, la 22ème manche s’annonce sous de bons auspices avec des affiches intéressantes. En haut du tableau, l’on aura droit à un duel à distance entre le Raja, leader, et le WAC, dauphin, même si les deux matches ne se joueront pas le même jour. Vendredi à 20 heures, le WAC ira défier une formation de l’ASFAR décidée plus que jamais à terminer cette saison aux avant-postes. Et au vu de ce qu’ont montré les Rouges au cours de leurs trois dernières sorties, leur mission ne sera pas une simple sinécure face à des Militaires qui restent sur une issue de parité ramenée d’El Jadida.

Pour le Raja, qui marche sur un nuage, en donnant la réplique samedi à domicile au Rapid Oued Zem, il aura l’occasion de conforter son statut de leader, car l’on voit mal comment les Verts pourraient être inquiétés par un adversaire largement dans leurs cordes.

Le match au sommet de cette 22ème journée sera sans aucun doute le derby de l’Oriental entre la RSB et le MCO. Deux protagonistes dont les machines tournent à plein régime et qui auront à cœur de conserver cette cadence menant tout droit sur le podium si ce n’est une consécration au cas où le leader et son dauphin marqueraient le pas.

En ce qui concerne les autres confrontations, il y a lieu de signaler en premier les sorties des mal barrés, le RBM et l’IRT, et l’on se demande s’ils vont pouvoir jouer leurs matchs respectifs. Frappés de plein fouet par le nouveau coronavirus, le RBM n’a pu affronter le FUS, tout comme d’ailleurs l’IRT qui n’a pas joué contre la RSB lors de la précédente journée. Qu’en sera-t-il pour le compte de cette manche (RBM-DHJ et OCK-IRT) ? Difficile de se prononcer en attendant de voir sur quoi déboucherait la réunion du comité directeur de la FRMF, alors que certaines sources avancent que l’IRT a saisi l’instance fédérale pour demander le report et l’ajournement du match de la 23ème journée face au RCAZ.

Les trois matches restants verront le FUS se déplacer à Zemamra pour croiser le fer avec une RCAZ dont les performances fonctionnent en dents de scie, le MAT jouer le HUSA, match placé sous le signe de l’équilibre, et l’OCS rencontrer le CAYB, deux formations qui ne sont pas encore à l’abri des misères de fin d’exercice.