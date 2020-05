​L’assurance : un monde de couleurs

Le contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances remonte à 1934 du moins en ce qui concerne la zone du protectorat français au Maroc. Le Dahir du 28 novembre 1934 1 a donné le pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne l’assurance au Grand Vizir et c’est dans cette optique qu’ont été publiés au même bulletin officiel (BO) les arrêtés viziriels relatifs au contrat d’assurance, aux entreprises d’assurances et aux contrats passés entre ces dernières et leurs agents de la zone française du Maroc. En 1938, l’Etat a instauré l’obligation de l’assurance responsabilité civile automobile (RCA) uniquement pour les véhicules de transport privé et public de marchandises et de voyageurs 2. En 1941 , cette obligation a été étendue à tous les véhicules dotés «d’un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée» donc à tout véhicule terrestre ayant des roues mues par un moteur 3; et l’arrêté du directeur des Finances du 23 septembre 1941 a fixé les «mentions » qui doivent être indiquées par les assureurs sur la quittance de prime de l’assurance automobile 4 qu’on remplacera en 1958 5 par l’attestation d’assurance automobile qui n’était prévue à cette époque que pour couvrir les véhicules de transport de voyageurs, de transports mixtes et de transport de marchandises. On y a insisté sur le fait que cette attestation engageait son signataire devant le Trésor « pour toutes les conséquences qu’elle peut comporter. En 1959 6 , l’usage de cette attestation a été étendu à tous les véhicules automobiles et on y a introduit des modifications importantes. Elle doit avoir un formant défini au centimètre près (12X17cm) et surtout porter préalablement un numéro d’ordre qui est puisé dans une série attribuée à chaque compagnie (Cie) par le Comité Consultatif des Assurances Privées (CCAP) 7. En 1963, l’obligation d’assurance a été étendue aux remorques et semi-remorques qui sont attelées aux véhicules 8. L’année suivante, l’attestation d’assurance a dû subir d’autres modifications 9. D’une part, l’assureur doit y mentionner le nombre de places transportées et la puissance fiscale du véhicule et d’autre part, les numéros d’ordre des attestations doivent être fournis par le ministère des Finances ou un organisme professionnel auquel il peut déléguer ce pouvoir et non pas directement par le CCAP. Ces dispositions ont été reprises par l’arrêté du ministre des Finances n° 273-71 du 25-06-71 10 qui a mis en relief pour la première fois de l’histoire, l’attestation provisoire d’un mois que les assureurs peuvent délivrer aux assurés qui ne peuvent pas régler la totalité de la prime de la période convenue entre les parties.

Entre 1971 et 1973, le Maroc connaîtra d’importants événements politiques. Après les deux coups d’Etat militaires ratés où l’implication de certains pays occidentaux n’est pas à écarter 11, l’Etat décréta des mesures d’encouragement aux investissements et entama la politique osée de la marocanisation de 1973 qui concernera tant les exploitations agricoles que les professions libérales et les entreprises commerciales et industrielles 12 . En plus, il va renforcer les dispositifs institutionnels de la politique de socialisation et d’encadrement de la jeunesse de l’époque. Le service civil et militaire est instauré pour les lauréats des universités et des grandes écoles 13 . Une partie des civilistes devait passer le service militaire d’abord en tant qu’élèves officiers et ensuite comme officiers. Ce fut une expérience dure mais inoubliable pour ces jeunes officiers appelés par la suite à s’insérer dans la vie civile le cerveau plein d’histoires extraordinaires vécues dans la zone sud mais aussi dans le reste du Royaume. En ce qui concerne l’assurance, l’Etat va y penser. En 1973, le champ d’application de la loi sur la réglementation et le contrôle des prix 14 a été étendu à l’assurance 15 et c’est au ministre des Finances qu’a été conféré le pouvoir de fixer le tarif automobile

et d’homologuer celui des autres catégories d’assurances 16 . C’est ainsi que le premier tarif réglementaire de l’assurance automobile a vu le jour 17. Il segmentait de manière très poussée et désordonnée le risque automobile en prévoyant par exemple six usages différends pour les véhicules particuliers avec autant de niveaux de primes. Pour un risque aussi simple que le tracteur agricole, il avait fixé trois prix différents selon l’usage auquel il est affecté et deux pour les petits taxis dont la prime dépendait de la ville où Ils devaient circuler : villes de plus de 50.000 habitants ou celles moins peuplées. Celui de 1978 18 a gardé la même classification compliquée des risques mais a notamment relevé le taux maximum de la bonification pour non sinistre (BNS) à 30% après six années d’assurance sans sinistre. Les critères servant de base de calcul étaient nombreux, à savoir : L’usage du véhicule et ses caractéristiques techniques 19, son ancienneté, l’âge du conducteur et l’ancienneté du permis de conduire ainsi que les antécédents du risque (absence ou présence de sinistres).Le tarif de 1979 20 a en plus introduit l’indexation de la prime RCA sur la valeur à neuf du véhicule et soumettait ainsi les vendeurs de l’assurance à un vrai parcours du combattant. Il fallait faire plus d’une dizaine d’opérations arithmétiques pour aboutir à la détermination de la prime totale à payer. Le fait d’indexer la prime sur la valeur du véhicule était une aberration puisque celle-ci ne concernait pas l’assurance du véhicule lui-même mais plutôt celle de la responsabilité de son propriétaire à l’égard des tiers. Cette opération qui oblige l’assuré qui achète une voiture chère à payer une prime élevée est bénéfique pour l’assureur mais aussi pour ses concurrents. Un véhicule dont le prix est élevé coûtera cher aux autres assureurs en cas d’accident où il n’est pas fautif.

Le 13 décembre 1978 21 , le Service des assurances rattaché à la division du trésor du ministère des Finances a été transformé en direction connue désormais sous le nom de Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS). Ses cadres de l’époque notamment feu Zoulikha Nasri ainsi que MM Farid Dlimi, Mohamed Benyamna, Mohamed Bousmaha, Sellam Sekkat et bien d’autres étaient en majorité issus de la Faculté de droit de Rabat 22, ainsi que de l'institut des statistiques et d'économie appliquée (INSEA) et de l’Ecole Nationale de l’Administration Publique (ENAP). Cette jeune direction, au même titre que le reste des administrations publiques , bénéficiera des efforts de généralisation de l'enseignement entrepris par le Maroc après l'indépendance mais aussi de la politique du service civil et militaire qui joua un rôle essentiel dans la socialisation des jeunes lauréats des universités et facilita leur intégration dans l'Administration publique. Cette consécration n’a pas manqué d’avoir un effet sur le système de tarification. Entre 1980 et 1982, un évènement exceptionnel survint dans un secteur aux grandes barrières à l’entrée : Deux nouvelles compagnies d’assurances ont été agréées. Il s’agissait respectivement de la Renaissance 23 et de la Victoire 24. Auparavant, la marocanisation de 1973 avait provoqué des changements au niveau du capital des entreprises d’assurance et de leurs dirigeants. Ce fut le cas notamment chez l’Arabia Insurance Company Morocco, la Compagnie Atlantique d’Assurance (CADA) et la Réunion Marocaine d’Assurances et de Réassurances (REMAR). De nouvelles agences d’assurances sont ouvertes dans des villes et villages boycottés par les anciennes compagnies qui prétendaient souffrir du déficit chronique de la branche automobile. Quelques marques de véhicules étaient commercialisées : Renault, Volkswagen, Opel, Mercedes, Citroën, Talbot, Simca et Peugeot. Profitant de l’unicité de la forme et de la couleur des attestations d’assurance, des intermédiaires d’assurance avaient trouvé une astuce en complicité avec les salariés et dirigeants de certaines compagnies. Ils assuraient les voitures Peugeot en encaissant la prime correspondante à cette catégorie de véhicules et déclaraient à la compagnie qu’ils avaient assuré le vélomoteur de même marque. Un gain énorme était réalisé par ces opérateurs. En 1983, la DAPS réagira énergiquement contre ces pratiques frauduleuses, en décidant de changer la forme et le contenu des attestations d’assurances et en prenant par la suite des mesures à la hauteur de l’ingratitude de certains dirigeants. MR Abdellatif Jouahri, ministre des Finances de l’époque, signera l’arrêté n°550-83 du 26-09-1983 relatif à l'attestation d'assurance obligatoire des véhicules sur routes 25 en vertu duquel les attestations doivent désormais d’une part porter des couleurs différentes selon l'usage du véhicule assuré et d’autre part indiquer la prime payée par le client. C’est ainsi que six modèles d’attestations de couleurs différentes ont été prévus. Force est de constater que le modèle n°4 qui était réservé aux cyclomoteurs ayant au maximum une cylindrée de 50 cm3 et une vitesse de 60 km/h, portait préalablement imprimée la prime de 156,00 dirhams. L’attestation du cyclomoteur ne peut plus servir pour couvrir une voiture de même marque. Les pratiques illégales et anticoncurrentielles ont tout de même persisté. Certains dirigeants 26 des compagnies sus citées ne faisaient pas de différence entre leurs patrimoines personnels et celui des entreprises d’assurances qu’ils géraient et les résultats financiers de ces dernières ont continué à enregistrer des déficits les rendant incapables de faire face à leurs engagements vis-à-vis des assurés et des tiers.

Le ministère des Finances est passé à l’acte en 1987 en mettant progressivement sous administration provisoire cinq compagnies, ce qui se solda par la suspension de leurs dirigeants et leur remplacement par des administrateurs provisoires. C’est ce que montre le tableau I ci-après :

TABLEAU I