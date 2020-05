​L'approche du Maroc pour lutter contre le Covid-19 présentée devant l’OMS

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a passé en revue, à l'occasion de la 73ème session de l'Assemblée mondiale de la santé, les mesures prises par le Maroc dans le cadre de son approche proactive pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

"Aussitôt que l'Europe a été désignée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l'épicentre de la pandémie, le Royaume, sous la conduite clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI, a adopté une série de mesures et de dispositifs de précaution et de prévention urgents en vue d'enrayer la propagation de cette pandémie en accordant la priorité à la santé des citoyens", a affirmé M. Ait Taleb qui intervenait en visioconférence dans le cadre de cette session tenue de façon virtuelle en raison de la pandémie du coronavirus.

L'effort national de lutte contre la pandémie, a-t-il expliqué, s'appuie principalement sur trois axes, en l'occurrence la santé, l'économie et la paix sociale, mettant en avant l'adhésion des institutions publiques, des secteurs privés et des acteurs de la société civile à cet effort pour contrer la pandémie.

Les mesures prises dans ce sens concernent la suspension des vols internationaux, la fermeture des lieux publics, l'annulation des grands rassemblements, l'encouragement au confinement à domicile puis le confinement sanitaire obligataire et la création d'un fonds dédié à la gestion de l'épidémie, a-t-il rappelé.

S'agissant du secteur de la santé, a précisé le ministre, la priorité a été accordée à la consolidation des infrastructures de base, au raffermissement de l'offre de santé, à la création d'un comité de pilotage de la crise, au renforcement de la prise en charge sanitaire, ainsi qu’à la mise en place de stratégies thérapeutiques et à l'adoption d'un plan de communication assurant la diffusion de rapports quotidiens sur l'évolution de la maladie et les mesures de prévention.

Khalid Ait Taleb a indiqué que la levée du confinement sanitaire est tributaire de la stabilité de la situation épidémiologique dans le Royaume. Il a estimé en outre que la gestion de cette pandémie ne peut réussir qu'en garantissant un accès global aux dispositifs de diagnostic et aux traitements à des prix raisonnables pour tous.

Concernant l'initiative africaine proposée par S.M le Roi Mohammed VI, il a relevé que cette initiative constitue un cadre pratique pour fédérer les efforts et les ressources à travers le partage des expériences et des bonnes pratiques.