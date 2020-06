​L'UEMOA se félicite de l’aide médicale du Maroc à ses membres

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) salue l’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains, dont tous ses Etats membres, pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

"L'UEMOA note avec satisfaction que tous les Etats membres de cette Union ont bénéficié de ces aides", souligne la Commission dans une note parvenue à l'ambassade du Maroc au Burkina Faso.

«La Commission salue cette initiative et se réjouit de la qualité des relations de coopération qu’entretiennent les Etats membres et la Commission de l'UEMOA avec le Royaume du Maroc", lit-on dans cette note.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.