​L’Espanyol demande à LaLiga d'annuler sa relégation

L'Espanyol de Barcelone a demandé lundi à LaLiga d'annuler sa relégation, jugeant "injuste(s)" les conditions dans lesquelles s'est achevée la saison, après le confinement lié à la pandémie de covonavirus.

Le club barcelonais a terminé dernier de la Liga mais estime, dans un communiqué, que la fin de saison "a sans aucun doute été injuste, sur le plan sportif, car les conditions de jeu n'étaient pas équitables pour les derniers matches qui ont été disputés".

La promotion et la relégation en Espagne sont devenus des sujets épineux, avec de gros enjeux financiers, depuis que le match de Segunda (L2) entre Fuenlabrada et le Deportivo La Corogne, lors de la dernière journée, n'a pu être joué: plusieurs joueurs de Fuenlabrada, qui visait les barrages d'accession en Liga, étaient positifs au coronavirus.

Ce dernier match était crucial pour La Corogne, menacé de relégation en troisième division. Un comité avait décidé que ce match aurait finalement lieu mercredi, mais les joueurs du Deportivo ne se sont pas présentés lundi pour être testés, ce qui était un préalable à la tenue de ce match.

Le Depor a finalement été relégué "sportivement", sans même avoir joué ce match, en raison des victoires de ses concurrents directs.

Le retard pris par les barrages d'accession énerve aussi le Real Saragosse, qui a raté de justesse l'accession directe en Liga -Huesca et Cadix ont été promus- mais est désormais privé, pour ces barrages, de son buteur vedette, Luis Suarez, dont le prêt par Watford est terminé.