​L’EN de cyclisme en stage de préparation à Ifrane

L'équipe nationale de cyclisme entamera un stage de préparation à Ifrane, à partir du 20 septembre, dans la perspective de sa participation au championnat du monde de course sur route qui se déroulera, fin septembre, dans les villes d'Aigle et Martigny en Suisse.

La Fédération Royale marocaine de cyclisme a présenté dans un communiqué la liste préliminaire des membres de l'équipe nationale qui comprend Oussama Khafi, El-Hussein Sabahi, Achraf Ed-Doghmi, Soulimane Manwal, Youssef Bdadou et Mohcine El Kouraji.

La même source a ajouté que les membres de l'équipe nationale, qui avaient rejoint la ville de Casablanca vendredi dernier pour effectuer les tests médicaux relatifs au Covid-19 sous la supervision du Comité national olympique marocain, ont eu des résultats négatifs.

Ce stage permettra à la Direction technique nationale de déterminer le niveau de préparation des coureurs marocains après l'arrêt prolongé des compétitions nationales et internationales en raison de la pandémie du coronavirus.

La Fédération avait préparé un programme de compétitions virtuelles comprenant des courses sur route pour les groupes d'élite, de moins de 23 ans et des jeunes, en respectant le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes pour éviter la propagation de l'épidémie.