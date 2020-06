​Koné Ibrahima, président de l’ONG : Alliance ivoiro-marocaine Une marque de la sollicitude Royale

L'aide médicale marocaine destinée à la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un ensemble d’aides accordées, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est une marque de la sollicitude constante du Souverain envers les peuples africains, a indiqué le président de l’ONG Alliance ivoiro-marocaine (ALIMA), Koné Ibrahima.

"L’ALIMA adresse ses remerciements à S.M le Roi pour ce soutien inestimable qui est une marque de la sollicitude constance du Souverain envers les peuples du continent", a-t-il déclaré à la MAP lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

Cette marque d’attention témoigne du degré de solidarité entre les peuples marocain et ivoirien et de la qualité des liens exemplaires entre les deux chefs d’Etat, a ajouté le président de l'ONG basée à Abidjan.

L’ALIMA "se félicite amplement de la vision de S.M le Roi Mohammed VI qui privilégie la coopération Sud-Sud comme en témoigne, outre ces initiatives médicales, le nombre croissant des cadres africaines formés au Maroc", a-t-il poursuivi.

L'aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative lancée par S.M le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithromycine.