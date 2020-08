​Koeman : Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus

"Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus", a confié lundi le nouvel entraîneur néerlandais du FC Barcelone Ronald Koeman dans un entretien diffusé par la chaîne TV du club, Barça TV.

"(Johan) Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus, surtout durant l'époque de la +Dream Team+ (1988-1996). Pas seulement comme joueur, mais aussi comme entraîneur. On avait la meilleure combinaison: on jouait un football offensif et on gagnait des titres", s'est souvenu Koeman dans cet entretien.

"C'est la philosophie que l'on essaiera d'avoir avec le Barça. Jouer un beau football pour que les supporters profitent, et gagner, évidemment, car c'est le plus important", a-t-il avancé.

"Il faut profiter. On a commencé à jouer parce qu'on aime ce sport. Donc si tu donnes tout ce que tu as avec un sourire en plus, c'est mieux", a insisté Koeman.

Il a en outre donné quelques pistes concernant l'homme qu'il sera sur le banc catalan: "Je suis un entraîneur qui aime la discipline et la bonne organisation. J'aime dominer le jeu. Nous les Néerlandais, on aime le football offensif. J'aime être direct et avoir une bonne communication avec les joueurs. Je fais des points rapides, j'essaie de faire passer le message clairement", a décrit Koeman, nommé le 18 août.

"Ma famille m'a toujours dit qu'il fallait vivre normalement le fait d'être footballeur. Cela attire beaucoup l'attention sur toi, mais il faut que tu sois la star sur le terrain, pas en-dehors", a-t-il averti.

Concernant la pépite néerlandaise Frenkie de Jong (23 ans), que Koeman a eu sous ses ordres au sein de la sélection néerlandaise, le technicien a déclaré que "le rendement qu'il a eu jusqu'à présent est très bon. Et ce n'était pas facile, pour un jeune joueur qui arrive au Barça. C'est un joueur avec de l'avenir pour le FC Barcelone".

Il a également eu un mot pour Lionel Messi qu'il a rencontré dans la semaine pour évoquer ses envies de départ selon la presse : "C'est un plaisir d'avoir un joueur comme Messi dans ton équipe. Avec sa qualité, il trouvera de la place dans l'évolution de l'équipe", a assuré Koeman.

Au même moment de la diffusion de cet entretien ce lundi, la radio catalane RAC1 a révélé que Koeman a communiqué à l'Uruguayen Luis Suarez (33 ans), 3e meilleur buteur de l'histoire du club, qu'il "ne compte pas sur lui pour la saison prochaine".

"Personne au club m'a dit qu'ils voulaient se séparer de mes services. Je souhaite le meilleur pour l'équipe et mon intention est de continuer. Je peux encore beaucoup apporter au Barça", avait pourtant déclaré l'attaquant et grand ami de Messi, à qui il reste encore une année de contrat (et une supplémentaire en option), vendredi dans le journal espagnol El Pais.