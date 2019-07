​Klopp restera à Liverpool

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré jeudi qu'il se voyait rester à Anfield pour "au moins trois ans" de plus, alors que le club de Premier League débute sa tournée nord-américaine d'avant-saison.

Klopp, qui a mené Liverpool à sa sixième couronne de Ligue des champions le mois dernier, a été décontenancé lorsqu'on lui a demandé de commenter les informations selon lesquelles il pourrait quitter le club lorsque son contrat actuel arrivera à échéance en 2022.

"Je ne pense pas qu'on pose cette question à beaucoup de gens trois ans avant l'expiration du contrat", a déclaré l'ancien coach du Borussia Dortmund.

"Nous verrons. Pourquoi devrions-nous penser à cela ? Au moins trois ans - c'est la réponse. Au moins trois ans", a-t-il fini par répondre.

Selon une information d'ESPN le mois dernier, Klopp envisagerait de prendre un congé sabbatique à la fin de son contrat à Liverpool.

L'agent de Klopp, Marc Kosicke, a lui laissé entendre dans le passé que son client pourrait être intéressé par la perspective de prendre la relève de Joachim Low en tant que sélectionneur de l'équipe nationale allemande.

Le technicien de 52 ans se concentre pour l'instant sur les préparatifs de la saison à venir, alors que les "Reds" entament une tournée américaine de trois matches qui devait débuter vendredi contre le Borussia Dortmund à South Bend, dans l'Indiana.

Par ailleurs, l'ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a été condamné à une amende et à une suspension de six semaines pour des paris illicites, a annoncé jeudi la Fédération anglaise de football.

Le joueur de 29 ans avait demandé à son frère de parier sur son éventuel transfert au FC Seville en janvier 2018, selon une commission indépendante de régulation saisie par la fédération.

L'attaquant aux 26 sélections avec l'équipe d'Angleterre est ainsi suspendu de toute pratique de football pendant six semaines, dont quatre avec sursis. Il pourra donc rejouer le 31 juillet. Il se voit également infliger une amende de 75 000 livres (83 500 euros).

Sturridge avait finalement été prêté à West Bromwich le 28 janvier 2018, après l'échec des négociations avec le FC Seville.

L'international anglais a quitté Liverpool, champion d'Europe, fin juin, libre de tout contrat. La saison passée, il n'avait marqué que deux buts en championnat pour les Reds.