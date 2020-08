​Keylor Navas forfait contre Leipzig, Idrissa Gueye "très incertain"

La série noire des blessures ne s'arrête pas pour le PSG: son gardien Keylor Navas, victime d'une lésion musculaire mercredi contre l'Atalanta Bergame (2-1), est forfait pour la demi-finale de Ligue des champions contre Leipzig, programmée mardi (21h00) à Lisbonne, a annoncé dimanche le club parisien.

Pis, son coéquipier Idrissa Gueye, "resté en soins pour une alerte musculaire ressentie hier à l'entraînement", est "très incertain" pour le duel contre l'ambitieux club allemand, a encore indiqué le PSG dans un communiqué.

Seule bonne nouvelle, les retours à l'entraînement de Marco Verratti, Thiago Silva et Layvin Kurzawa, blessés à différents degrés. Le forfait de Navas, attendu, reste un coup dur pour le PSG, qui comptait sur l'expérience du triple vainqueur de la Ligue des champions (2016, 2017, 2018), pour décrocher la première qualification en finale de son histoire.

D'autant plus qu'après les expériences mitigées de Salvatore Sirigu (2011-2017), Kevin Trapp (2015-2018) ou Alphonse Aréola (2016-2019), le PSG a longtemps tâtonné pour trouver le gardien qui lui permettra de franchir un cap dans la compétition reine continentale. Mais son remplaçant Sergio Rico, vainqueur à deux reprises de la Ligue Europa avec le Séville FC (2015, 2016), reste un portier familier des joutes européennes. Même s'il a très peu joué (9 matches, dont 2 en C1) lors de cette saison tronquée par la pandémie de coronavirus et l'arrêt prématuré des compétitions...

En cas de forfait d'Idrissa Gueye, titulaire en quart de finale contre Bergame, l'entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel dispose de plusieurs solutions avec Ander Herrera, Leandro Paredes, et Marquinhos.

Absent du dernier carré de la C1 depuis 1995, Paris a l'occasion de réaliser le meilleur parcours de son histoire dans la compétition européenne en cas de victoire contre Leipzig.