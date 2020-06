​Hamza El Hajoui : Le sport joue un rôle économique et social créateur de valeur ajoutée et d'opportunités d'emploi

Le vice-président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Hamza El Hajoui, a souligné, mardi à Rabat, l'importance du rôle économique et social du sport en tant que créateur de valeur ajoutée et d'opportunités d'emploi et d'investissement.

Intervenant lors d'une visioconférence organisée par l'Institut supérieur du génie appliqué et le club Fath Union Sport (FUS) sous le thème "Le management du sport au Maroc", M. El Hajoui a mis l'accent sur l'apport du sport considéré comme un secteur économique intégré incluant les infrastructures, l'industrie, les médias et les services, entre autres domaines.

Partant de ce constat, M. El Hajoui a insisté sur la nécessité d'investir dans le sport, considérant que l'économie du sport est devenue un facteur essentiel du développement qui stimule les investissements et la création d'emplois. Il a d'ailleurs appelé à apporter une attention particulière au management du sport imposé par la loi du marché, d'autant plus que les clubs sont devenus désormais cotés en bourse, créent de grandes opportunités et génèrent d'énormes bénéfices. Le vice-président de la FRMF a expliqué que la persistance des gouvernements à reprendre les championnats de football répond à un besoin économique et démontre l'importance et l'impact du sport sur l'économie, d'où l'intérêt d'un management sportif efficace. S'agissant du management du sport au Royaume, M. El Hajoui a indiqué que le football national a connu une forte dynamique grâce aux efforts de la FRMF à travers l'accompagnement et le soutien des clubs.

Rappelant la nécessité d'investir dans les centres de formation, les ressources humaines, les clubs et les infrastructures, le vice-président de la FRMF a salué la loi incitant à la transformation des associations sportives en sociétés anonymes, qui contribuera à la création de valeur ajoutée pour l'économie nationale.

Pour ce faire, M. El Hajoui a affirmé que les clubs marocains disposent de dirigeants et de managers dotés de grandes compétences qui leur permettront de réussir et d'atteindre les objectifs escomptés.

Egalement président du FUS, M. El Hajoui a fait savoir que le club de la capitale se focalise sur l'investissement dans les infrastructures afin qu'il soit un projet social pour la ville ne se limitant pas au football mais à d'autres disciplines notamment la natation, le volley-ball et le basket-ball.

Concernant la reprise de Botola Pro de football, il a indiqué que la commission d'étudie des solutions réalistes autour de cette question, qu'il préside, a présenté au président de la FRMF une vision globale prenant en considération les aspects techniques et sanitaires de la pratique footballistique.