​Hamid EL Hazzaz n’est plus

L’ancien gardien du Moghreb de Fès (MAS) et de l'équipe nationale de football, Hamid El Hazzaz, est décédé tôt samedi à Fès à l’âge de 72 ans d’une crise cardiaque, apprend-on auprès de son entourage. Natif de Fès en 1946, il était l'un des plus prestigieux gardiens de l'histoire de l'équipe nationale du Maroc avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 1976. Il fut également sélectionné pour la Coupe du monde Mexico-1970 avec le Maroc.

Feu El Hazzaz, qui a commencé à l’âge de 13 ans, a intégré l’équipe minime du MAS en 1962, avant de jouer dans l’équipe nationale espoir en 1965-1967. Ce n’est qu’en 1968 qu’il a rejoint l’équipe nationale.

En 1994, il a pris les commandes du club du MAS. Jusqu’à récemment, il occupait le poste de président du comité directeur du même club toutes sections confondues.

Le défunt a été inhumé samedi après-midi à Bab Ftouh à Fès après la prière d'Al Asr.

En ces douloureuses circonstances, Libé Sport présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du défunt.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.