​Hakimi officiellement intériste

Le Real Madrid et l’Inter de Milan sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international marocain Achraf Hakimi du club de la capitale espagnole à l’équipe italienne, rapporte, lundi, le quotidien espagnol spécialisé "AS".

La durée du contrat est de 5 ans et le montant de l’opération s’élève à 40 millions d’euros hors bonus qui pourraient atteindre 5 millions d’euros selon les prestations du joueur et les performances de l’Inter, ajoute le journal proche de l’actualité des merengues.

En vertu de l’accord, le club dirigé par Florentino Perez gardera une option préférentielle de 5 ans sur le défenseur marocain qui a joué deux saisons au Borussia Dortmund sous forme de prêt.

Cette clause permet au Real Madrid d'être obligatoirement tenu au courant par l’Inter Milan en cas d'offre d'achat concernant le jeune de 21 ans, laissant aux Blancs la possibilité d'égaliser ou de surenchérir sur cette dernière, explique la publication.

Le transfert d’Achraf à l’Inter Milan serait une bonne option pour poursuivre sa progression "avant de rejoindre le Real Madrid", explique "AS", faisant savoir que le plan tracé par le club de la capitale espagnole est de récupérer le joueur dans les prochaines années pour occuper le poste de latéral droit.