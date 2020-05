​Habib El Malki se réunit avec les présidents des groupes et groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu mardi 12 mai une réunion avec les présidents des groupes et groupement parlementaires au cours de laquelle ont été débattues des questions se rapportant aux activités de la Chambre en matière de contrôle et de législation, ainsi qu’à l’organisation de ses séances.

Concernant le contrôle de l’action gouvernementale, la réunion a débattu de la question de la programmation de l’ordre du jour des séances du lundi 18 mai de manière à assurer l’efficacité, la complémentarité et la bonne gestion du temps dans la relation entre les deux Chambres du Parlement.

En effet, il a été décidé de tenir deux séances plénières lundi 18 mai. La première, qui se tiendra à 11h30, sera consacrée aux questions orales concernant le secteur de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par la suite, et sur demande du gouvernement dans le cadre de l’article 68 de la Constitution, les deux Chambres du Parlement tiendront une séance plénière consacrée à la présentation par le chef du gouvernement des données relatives à l’évolution de la gestion de la crise sanitaire après le 20 mai.

En matière de législation, toutes les composantes de la Chambre des représentants ont rappelé, lors de cette réunion, l’effort consenti par les groupes et groupement parlementaires dans le cadre des propositions de lois qui répondent aux besoins législatifs dans les domaines social, économique, administratif et procédural touchant à des aspects afférents aux obligations et contrats, à la protection des consommateurs, à l'indemnisation des accidents du travail, à l’état d’urgence sanitaire, au Code des médicaments, ainsi qu'à la loi-cadre relative au système de santé.

Il y a lieu de rappeler que la Chambre des représentants a adopté mercredi 13 mai le projet de loi 30-20 édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les contrats de transport aérien des passagers.

Concernant l’organisation des séances consacrées au contrôle et à la législation, le président de la Chambre et l’ensemble des composantes de celle-ci ont réitéré leur appréciation et leur compréhension du désir de tous les parlementaires de prendre part activement aux travaux de la Chambre, soulignant que les mesures de précaution mises en place ne sont que des mesures provisoires et visent principalement à préserver leur sécurité.

Habib El Malki et les autres participants à cette réunion ont, par ailleurs, affirmé qu’ils œuvreront à trouver des formules adéquates garantissant la participation des parlementaires aux travaux de la Chambre.

Quant aux séances législatives, le président et les autres membres ont renouvelé leur attachement à la stricte application des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre.