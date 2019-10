​Habib El Malki appelle à l'organisation d’un forum parlementaire maroco-allemand

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé jeudi à Rabat à l’organisation d’un forum parlementaire maroco-allemand en tant que plateforme pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales.

Lors d’une rencontre avec une délégation parlementaire de la commission de la coopération économique et du développement au Bundestag, conduite par Peter Ramsauer, il a assuré que la diplomatie parlementaire assure un rôle renouvelé au stade actuel et doit être renforcée.

Selon un communiqué de la Chambre, Habib El Malki a souligné que le Maroc et l’Allemagne partagent les mêmes valeurs et font face à des défis communs, notant que les deux pays président le forum mondial sur la migration et le développement.

Le Maroc a fait de l’environnement et du développement durable des priorités de sa politique, mettant en avant l’orientation du Royaume vers les énergies renouvelables, l’organisation sur son sol du Sommet du climat en 2016 et son leadership en matière de préservation de l’environnement.

Pour sa part, Peter Ramsauer a affirmé que le Bundestag veille à renforcer les relations de coopération avec la Chambre des représentants, notant que la délégation qu’il préside représente toutes les tendances politiques au Bundestag.

Il a également salué la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume, qui a réussi à relever les défis auxquels fait face la région arabe, grâce à une politique sage et des mesures préventives.

Cette rencontre a été marquée par des échanges sur les questions de la femme, la démocratie, les relations entre l’Union européenne et l’Afrique, entre autres.