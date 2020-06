​Forum national sur le e-learning

L’enseignement à distance est devenu un outil efficace de nature à améliorer la formation continue des enseignants au Maroc, ont souligné les participants au 1er Forum national de la formation et de l’enseignement à distance organisé du 1er au 4 juin courant.

"Vu ses nombreux avantages, notamment un gain considérable de temps et la réduction du coût des formations, l’enseignement à distance s’est avéré un outil efficace pour l’amélioration de la formation continue des enseignants", ont-ils précisé lors de cette rencontre virtuelle organisée par la Coordination régionale de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la Terre (AESVT).

L’enseignement à distance est une réponse adéquate aux contraintes liées à la formation continue en présentiel, ont-ils ajouté, relevant que cette forme d’enseignement réduit les besoins en regroupement, qui sont onéreux pour le système éducatif, ainsi que l'écart temporel entre l'apprentissage de nouvelles méthodes pédagogiques et leur mise à l'essai en classe.

Les participants ont, en outre, estimé que par son caractère souple, l’enseignement à distance est le mode de formation qui semblerait le mieux adapté au contexte de la formation continue au Maroc.

Organisée en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, le Centre régional des professions de l'éducation et de la formation, l’Ecole normale supérieure de la cité ocre, la Faculté des sciences Semlalia, cette rencontre a permis de partager les techniques d’enseignement à distance et présenter des recommandations et propositions, qui seront soumises au ministère de tutelle dans la perspective de l’élaboration d’une future stratégie d’enseignement dans ce domaine.

Encadré par des experts, des chercheurs et des acteurs pédagogiques représentant les différentes régions du Royaume, le forum a été marqué par l’organisation d’un webinaire sous le thème "L’utilisation de la technologie numérique dans l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre".

Les débats lors de ce webinaire ont été axés notamment sur "La transformation numérique dans le secteur de la formation et de l’éducation", "La citoyenneté numérique, l’éducation et l’enseignement des SVT à l’ère du numérique", "L’intégration de la technologie dans l’enseignement des SVT", "L’apprentissage et la formation à distance et la didactique des SVT", et "L’enseignement à distance : la dimension psycho-pédago-sociologique".