​Formation au diplôme CAF Pro au Complexe Mohammed VI de football

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé en coordination avec la Direction technique nationale (DTN) une session de formation pour l’obtention du diplôme "CAF-Pro", et ce du 12 au 14 juillet au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura.

Initiée en partenariat avec la Confédération africaine de football (CAF) et encadrée par le Directeur technique national, Osian Roberts, cette session comportait des séminaires et des interventions au profit des entraîneurs candidats à l’obtention du diplôme CAF-Pro sur les techniques de communication, indique un communiqué de la FRMF publié mercredi sur son site internet.

La session de formation, qui complète le programme de formation précédemment lancé par la DTN, a connu la participation en visioconférence d'entraîneurs étrangers notamment Roberto Martinez, entraîneur de la sélection belge, Patrick Vieira, entraîneur du club français de Nice ou encore Pep Lijnders, entraîneur adjoint du club anglais de Liverpool.

La formation comprend également des séances d’encadrement sur terrain avec la participation des jeunes joueurs des sélections nationales.