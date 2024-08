​Entretien entre l’ambassadeur du Maroc en République dominicaine et le nouveau président du parlement centraméricain

L’ambassadeur du Maroc en République dominicaine, Hichame Dahane, s’est entretenu, mercredi, avec le nouveau président élu du Parlement Centraméricain (Parlacen), Ramón Emilio Goris Tavares.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume dans le pays caribéen, M. Goris Tavares, de la République dominicaine, a effectué une visite de courtoisie à l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi, accompagné des députés Michelle Ortiz et Rubén Jiménez Pichara, membres de la section dominicaine au Parlacen.

Au cours de cette réunion, les deux parties se sont félicitées des relations excellentes et constructives entre le Royaume et le Parlacen, à la faveur du statut de partenaire avancé du Maroc auprès de ladite institution, ajoute la même source.

Le diplomate marocain a saisi l’occasion pour féliciter M. Goris Tavares pour son élection, en lui souhaitant plein succès dans ses fonctions.

Ramón Emilio Goris a été élu lors de la session de l’assemblée plénière du Parlacen, tenue les 20 et 21 août à Saint Domingue, permettant, ainsi, à la République dominicaine de compléter sa présidence tournante de ladite institution régionale pour la période 2023-2024.