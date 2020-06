​El Mourabit encore sociétaire de l’OCS

Le Bureau dirigeant du club de l’Olympique de Safi (OCS), section football, a démenti les informations relayées par des sites électroniques sur un prétendu accord avec un autre club marocain sur le transfert du joueur safiot, Mohamed El Mourabit.

Dans une mise au point, le club dément catégoriquement ces informations, relevant que Mohamed El Mourabit est encore lié au club par un contrat professionnel.

La même source indique que l’opinion sportive locale sera aussitôt informée de tout accord relatif au transfert de ce joueur à un autre club via les pages officielles du club dans les réseaux sociaux.

Né en 1998, El Mourabit évolue au sein de l’OCS depuis la saison sportive 2015-2016. Cet attaquant international qui a joué en équipe nationale U23, a réussi à s’imposer au sein de l’équipe safiote et à devenir le chouchou des supporters.

Plusieurs équipes du championnat national désirent s'attacher les services du capitaine de l’équipe safiote, qui est actuellement au summum de son art et qui a atteint un degré de maturité lui permettant d’intégrer les plus grands championnats professionnels en Europe.