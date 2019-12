Open de surf et de bodyboard



Le rideau est tombé, dimanche, sur la 9ème édition du Grand Prix Agadir open surf et bodyboard, qui a connu la participation de surfeurs marocains et étrangers.

Ainsi, chez les hommes, le premier prix est revenu à Zouheir Saliane (Casablanca), suivi d’Abdelkhaleq El Hrem (Rabat), et de Naeil Boufares.

Côté dames, le premier Prix a été décerné à Lylia Tebaâ (Casablanca) alors que le deuxième et troisième prix ont été attribués respectivement à Ghita Guemmi (Casablanca) et Meryem El Guerdoum (Agadir).

Concernant les résultats du bodyboard pour les hommes, la première place a été attribuée à Youssef Laanaya (Casablanca), suivi d’Ayoub Aderdour (Sidi- Ifni) et Anass Haddar (Kénitra).

Pour la compétition bodyboard pour la gent féminine, les trois premières places sont revenues respectivement à Soukaina Aghouali (Mohammédia), Ghita Guemmi (Casablanca) et Fatima-Zahra Berrada (Casablanca). Initiée par "Imouran Surf Association" sous l’égide de la Fédération royale marocaine de surf et de bodyboard, cette manifestation a connu la participation de plus de 140 riders issus de France, d’Espagne et d’Italie ainsi que du Maroc.



Sport pour tous

La caravane nationale "Sport pour tous", qui a fait escale récemment à Guelmim, a permis aux élèves et enfants de la commune de Fasq de découvrir les jeux sportifs et populaires traditionnels.

A travers ces jeux, l'Association "Femmes, réalisations et valeurs", qui organise cette caravane, entend initier les jeunes aux activités sportives et aux jeux populaires traditionnels pour valoriser ce riche patrimoine immatériel de la région Guelmim-Oued Noun et de tout le Sahara marocain.

Dans ce cadre, l'association a organisé plusieurs activités sportives, des sessions de formation et des jeux populaires visant à sensibiliser les élèves à l'importance de l'activité physique, ce qui est de nature à contribuer à l'élargissement de la base de la pratique du sport.

La présidente de l'Association "Femmes, réalisations et valeurs", Nezha Bidouane, a indiqué que l'objectif de cette caravane est de sensibiliser les jeunes générations et les femmes à l'importance de l'activité physique, soulignant que la responsabilité des champions sportifs est de partager leurs expériences avec les jeunes qui constituent l'avenir du sport national.