​Distribution des aides marocaines aux victimes de l’explosion du port de Beyrouth

Des aides alimentaires et médicales, parmi environ 430 tonnes de fournitures humanitaires accordées par le Maroc au Liban sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, ont été distribuées vendredi au profit des familles touchées par l’explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth.

Distribuées en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban, M'hammed Grine, des responsables et représentants de la société civile libanaise, ces aides médicales et humanitaires comprennent notamment des médicaments de premiers secours, des denrées alimentaires (conserves, légumineuses, lait en poudre, huile, sucre, farine ...), des tentes et des couvertures pour héberger les victimes.

Ces aides, envoyées sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, comprennent également du matériel médical pour la prévention du Covid-19, dont des masques de protection, des visières, des blouses, et du gel hydroalcoolique.

L’ambassadeur du Royaume à Beyrouth a déclaré que ces aides médicales et humanitaires visent à soutenir le peuple libanais affecté par les répercussions de l'explosion dévastatrice qui a secoué le port de la capitale libanaise.

Dans une déclaration à la MAP, le diplomate a souligné que ce geste Royal envers le peuple libanais vient exprimer la solidarité du Maroc avec le peuple libanais frère et soulager sa douleur à la suite de la tragique explosion.

Ce don, venu en réponse à l'appel de détresse lancé par le Liban, a été reçu par le peuple libanais avec "un grand accueil et une grande appréciation" de par la quantité et la qualité de l’aide marocaine et son grand impact sur les Libanais, a indiqué M. Grine, notant que l’opération de distribution se déroule dans de bonnes conditions.

SM le Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence à la République libanaise après l’explosion survenue dans le port de Beyrouth.

Le Souverain avait également donné ses Hautes instructions pour le déploiement d’un hôpital militaire de campagne pour fournir des prestations médicales aux blessés de l'explosion.

Cet hôpital de campagne est composé de 150 personnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien. L’installation abrite un bloc opératoire, des unités d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un laboratoire, une pharmacie et des installations sanitaires, administratives et logistiques.

Au moins 171 personnes ont été tuées et près de 6.000 autres ont été blessées dans l’explosion mortelle survenue dans le port de Beyrouth, alors que des dizaines d’autres sont portées disparues.