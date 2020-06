​Des représentants permanents africains auprès d'ONU environnement et ONU Habitat louent l’initiative Royale

Le Maroc a fait, le 16 juin à Brazzaville, un don de produits et d'équipements de protection contre le Covid-19 à la République du Congo.

Ce lot de produits et d'équipements a été réceptionné par le ministre d'Etat, directeur de cabinet du chef de l'Etat, Florent Ntsiba, en présence du chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakosso, du ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et du chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume en République du Congo, Abdellatif Seddafi.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi, le 13 avril dernier, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action destinée aux pays africains frères.

Cette donation, a-t-on appris, va dans le sens d'un partage d’expériences et de bonnes pratiques. Elle vise à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les produits et équipements de protection composant cette aide médicale sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et ils sont conformes aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, a-t-on souligné.

La réception de cette aide marocaine s'est déroulée en présence du président et des membres de l’Association des anciens étudiants congolais du Royaume du Maroc, ainsi que d'autres acteurs associatifs qui ont rendu hommage, à travers leurs banderoles, à Sa Majesté le Roi.