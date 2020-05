​Des produits alimentaires impropres à la consommation saisis à Midelt

Plus 70 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis par les services compétents au niveau de la province de Midelt depuis le début de l’application de l’état d’urgence sanitaire, a-t-on appris auprès des autorités provinciales.

Les cellules provinciale et locales de contrôle ont procédé "à la saisie et la destruction de plus de 70 kg de produits alimentaires impropres à la consommation", depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, indique un communiqué de la province de Midelt parvenu samedi à la MAP.

Cette quantité totale de produits alimentaires impropres à la consommation saisie et détruite comprend notamment 12 kg de riz périmé, 22 kg de viande de poulet exposée dans des conditions insalubres, 30 kg de farine périmée, ainsi que des quantités variées de beurre, de mortadelle, de boissons gazeuses et de viande hachée.

Selon la même source, ces produits ont été saisis durant plus de 110 missions de contrôle effectuées par les cellules provinciale et locales de contrôle, depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, dans les communes territoriales de Midelt, Rich, Boumia et Imilchil.

Par ailleurs, les commissions de contrôle ont enregistré, durant la même période, 19 contraventions, relatives notamment à la loi édictant des mesures de protection du consommateur et à celle portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en plastique.

Ces opérations de contrôle, souligne la même source, s’inscrivent dans le cadre des efforts visant le suivi de l’approvisionnement des marchés locaux et le contrôle de la qualité et de la conformité des produits alimentaires vendus dans les commerces et les points de vente et marchés quotidiens et hebdomadaires de la province de Midlet.

Cette mission se poursuit durant le mois sacré de Ramadan selon un programme établi, conformément au cadre légal et organisationnel appliqué dans ce domaine.