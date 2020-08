​Des cas de contamination au Covid-19 enregistrés parmi le personnel judiciaire

Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mustapha Fares, a appelé l'ensemble des responsables judiciaires au niveau des différentes juridictions du Royaume à redoubler d'efforts et à poursuivre leur mobilisation en faveur du respect strict de toutes les mesures préventives instaurées pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Cet appel, lancé via une circulaire adressée aux responsables judiciaires, intervient suite aux nouvelles données faisant état de l'apparition, au cours de ces derniers jours, d'un ensemble de cas de contamination parmi le personnel judiciaire, ayant conduit au décès de cadres et fonctionnaires relevant du secrétariat-greffe, indique le Conseil dans un communiqué.

A cet égard, Mustapha Fares a souligné la nécessité d'organiser l'accès aux tribunaux et de veiller au respect du port du masque, de la distanciation physique et des opérations de désinfection et d'hygiène continues, relève le communiqué.

Selon la même source, il a également exhorté à dispenser les immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques de la présence, à fixer le nombre de fonctionnaires dans chaque espace ou bureau et à interdire les visiteurs d’accéder aux bureaux internes, en optant pour les front-offices.

"La gravité et l'évolution de la situation épidémiologique nous obligent tous à poursuivre la mobilisation avec responsabilité et citoyenneté sans aucun relâchement ou hésitation, afin de lever toutes les contraintes", affirme-t-il.