​DHJ-MAT interrompu

Le match Difaâ d'El Jadida-Moghreb de Tétouan, interrompu mercredi soir à cause du brouillard, devait se poursuivre jeudi au stade El Abdi à El Jadida, a annoncé la Ligue nationale de football professionnel (LNPF).

Un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a indiqué que cette décision est intervenue à la suite de la suspension du match comptant pour la 25è journée du Botola Pro D1 en raison d'un épais brouillard, qui a poussé l'arbitre à arrêter définitivement la partie conformément au règlement.

La rencontre a dû être interrompue à deux reprises par l'arbitre Samir Guezaz à cause du brouillard.

Une première interruption est survenue à la 3è minute de jeu. Le match a repris 40 minutes plus tard avant que l'arbitre ne décide d'arrêter définitivement la partie. Le score était de 0-0 entre les deux équipes.

Le Moghreb de Tétouan est actuellement sixième du classement avec un total de 33 points, ex aequo avec l'AS FAR, tandis que le club d'El Jadida est huitième avec 31 unités.

Il convient de rappeler que le bal de cette journée a été ouvert mardi par la rencontre qui a opposé le CAYB à l’OCK et qui a tourné à l’avantage de l’équipe hrizie sur le court score de 1 à 0.

Outre le match DHJ-MAT, une autre rencontre devait avoir lieu jeudi entre le Mouloudia d’Oujda et le Raja de Béni Mellal.

Cinq matches, pour le compte de cette même journée de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure, à savoir RSB-AS FAR, IRT-RCAZ, WAC-RCA, FUS-OCS et RCOZ-HUSA.