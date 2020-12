​Création à Tegucigalpa d'un groupe parlementaire d'amitié Honduras-Maroc

Un groupe parlementaire d'amitié Honduras-Maroc vient d'être créé au Congrès national de ce pays d'Amérique centrale avec pour but d'impulser la coopération parlementaire bilatérale et de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples. Ce nouveau groupe d'amitié s'assigne pour objectifs également de contribuer au développement de la diplomatie parlementaire en faveur de la coopération Sud-Sud et au renforcement des concertations politiques et des échanges économiques et culturels avec le Royaume à même de créer des ponts entre le continent africain et l'Amérique Latine. "Nous apprécions cette opportunité en tant que parlementaires pour élaborer un cadre de travail qui nous permette de renforcer les relations avec le Maroc", indiquent les membres de ce groupe dans un communiqué, insistant sur l'importance de promouvoir les canaux de communication entre les deux pays. Rappelant la création du Comité économique industrie et commerce Maroc-Honduras, les membres de ce groupe ont fait part de leur engagement à travailler pour renforcer les relations de coopération avec le Royaume, à travers notamment la diplomatie parlementaire, se disant déterminés à nouer des liens d'amitié et un dialogue fructueux avec le Parlement marocain.