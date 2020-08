​Courteney Cox présente au cinquième volet de Scream

Le prochain volet de la saga Scream pourra compter sur la présence de deux de ses acteurs emblématiques. Courteney Cox fera partie du casting du cinquième film de la franchise, tout comme David Arquette, dont la participation au projet avait été annoncée il y a peu.

Les deux comédiens reprendront respectivement leurs rôles de la journaliste Gale Weathers et de l’officier de police Dewey Riley, rapporte Deadline.

Le tournage aura lieu en Caroline du Nord (États-Unis). « J’ai tellement hâte de revoir son visage », a-t-elle écrit samedi 1er août sur Instagram, en commentaire d’une vidéo montrant le cultissime masque du tueur.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett réaliseront le long-métrage, dont la sortie est attendue courant 2021. Ils succèdent à Wes Craven, metteur en scène des quatre premiers longs-métrages de la série, décédé en 2015.

Le scénario du prochain Scream a été confié à James Vanderbilt, auteur de The Amazing Spider-Man, et Guy Busick, à qui on doit notamment le script du récent Wedding Nightmare.

« On ne peut pas imaginer Scream sans l’incontournable Gale Weathers et nous ressentons une grande joie et de l’humilité d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney. Nous sommes […] ravis de nous joindre à elle pour le prochain chapitre », commente Radio Silence, un collectif de cinéastes dont font partie les deux coréalisateurs.

Depuis la sortie en 1996 du premier des quatre films de la franchise, cette dernière a généré des recettes mondiales dont le total atteint 600 millions de dollars.