​Coopération du Maroc avec les pays arabes ayant besoin de soutien

Le Sommet arabe d’Alger a hautement salué la dimension humanitaire caractérisant la coopération du Maroc avec les pays arabes ayant besoin d'un soutien exceptionnel urgent.



Les dirigeants arabes ont fait part, dans les résolutions adoptées par le Sommet, de leur haute appréciation pour le rôle du Maroc dans ce domaine, saluant notamment les aides médicales et l’appui dans le domaine de santé et de formation médicale apportés par le Royaume du Maroc, sur Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI à la République des Iles Comores.



Le Sommet a exprimé également sa grande considération pour le soutien financier alloué par le Maroc au Yémen dans le cadre du programme de reconstruction et de relance économique de ce pays.