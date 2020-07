​Conte balaie les rumeurs sur la venue de Messi à l'Inter Milan

L'entraîneur de l'Inter Milan, Antonio Conte, a démenti samedi les rumeurs sur un intérêt de l'Inter Milan pour le sextuple Ballon d'or Lionel Messi, parlant de "football des fantasmes".

"On parle de football des fantasmes, une situation qui ne peut pas concerner l'Inter pour de nombreuses raisons", a dit Antonio Conte après la victoire 3-0 contre Gênes qui a permis à ses joueurs de remonter à la deuxième place du championnat.

Plusieurs médias italiens, dont le très sérieux quotidien sportif La Gazzetta dello sport, ont évoqué ces derniers jours la possible venue de Lionel Messi en Lombardie après que le père de l'attaquant argentin a acheté une maison à Milan.

"Je ne pense pas qu'il y ait une personne malade sur cette planète qui ne voudrait pas avoir Messi, mais il est vraiment loin de nous et de ce que nous voulons construire", a commenté l'ex-sélectionneur de l'Italie.

"Leo n'est pas notre objectif et je ne pense pas qu'il veuille quitter Barcelone", a pour sa part déclaré le directeur sportif de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta.

Lionel Messi est encore lié pour un an avec son club de toujours, le FC Barcelone.

Début juillet, après des rumeurs faisant état d'envies de départ du sextuple Ballon d'or, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu avait assuré que le Barça avait "l'obligation" de prolonger le joueur, "le meilleur de l'histoire".