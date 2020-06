​Condoléances Royales au président centrafricain

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, suite au décès de l'ambassadeur de ce pays au Maroc, Ismaila Nimaga.

"J'ai appris avec émotion le décès de feu Ismaila Nimaga, ambassadeur de la République centrafricaine auprès de Notre Majesté", souligne le Souverain dans ce message.

"Incarnant sa fonction, Son excellence œuvra à promouvoir l'excellente coopération maroco-centrafricaine et contribua à entretenir l'esprit de fraternité et de solidarité qui la caractérise", ajoute Sa Majesté.

En cette triste circonstance, S.M le Roi adresse ses condoléances les plus sincères au président centrafricain et exprime Sa profonde compassion aux membres de la famille et aux amis du défunt.