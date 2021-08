​Cheikhi rejoint le HUSA

Le défenseur Mohamed Cheikhi a rejoint le Hassania Union Sport Agadir (HUSA), a annoncé le club de la Botola Pro D1 "Inwi".

Originaire de la ville de Laâyoune, Cheikhi (27 ans) a joué à l’AS FAR (son club formateur) et au Youssoufia de Berrechid, indique un communiqué du club.

Il peut jouer arrière central et latéral gauche, ajoute la même source.

A rappeler que le club, qui a terminé à la 6è place lors de la saison écoulée, vient de renouveler le contrat de l’entraîneur Réda Hakam pour deux saisons supplémentaires.