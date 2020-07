​Championnat national virtuel de muai-thaï

La Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés organise, du 5 au 15 juillet, le championnat national virtuel de muay-thaï, qualifiant pour le Championnat du monde au titre de l'année 2020.

Dans un communiqué, la Fédération a indiqué que ce championnat national est ouvert à tous les pratiquants de la discipline toutes catégories confondues, évoluant dans les différentes associations affiliées à l'instance fédérale. Afin de faciliter l'inscription des participants à cette compétition nationale, la Fédération a mis en place un portail électronique qui permettra à tous les entraîneurs d'inscrire directement tous les concurrents jusqu'à mardi 30, a fait savoir le communiqué, notant que l'envoi des vidéos des concurrents va débuter le 5 juillet.

La Fédération a organisé une session de formation à distance au profit des entraîneurs et des arbitres visant à jeter la lumière sur le règlement de ce championnat du monde virtuel. Durant le confinement, une réunion des membres du Comité technique national, du Comité national d'arbitrage et des directeurs techniques régionaux a été tenue en visioconférence dans le but d'approfondir la réflexion sur tous les règlements liés à ce tournoi virtuel.